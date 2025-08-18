La quinta edizione della rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi!”, promossa dal Mondadori Point di Laura De Mola, si chiuderà con un appuntamento imperdibile, divenuto ormai un classico della nota rassegna fasanese.

A ritornare a Fasano sarà il noto magistrato Nicola Gratteri che presenterà il suo ultimo libro “Una cosa sola” (Mondadori editore), scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali. A dialogare con lui sarà il giornalista Angelo Perrino.

L’appuntamento è fissato per le ore 19:30 di domenica 24 agosto, in Piazza Mercato Vecchio.

Si raccomanda la prenotazione obbligatoria: per ragioni organizzative e di sicurezza, l’accesso potrà avvenire soltanto previa avvenuta prenotazione.

Per info e prenotazioni, contattare il Mondadori Point di Fasano, in via Roma 29, oppure telefonare al numero 080 5672 761.

Di seguito la sinossi del libro:

«Oggi le mafie non sparano, ma il loro potere non è mai stato così forte.» In questo nuovo saggio Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ci riportano nel cuore oscuro della criminalità organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e dimostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, «una cosa sola». E sollevano una domanda, tanto urgente quanto inquietante: se le mafie non sono più visibili, sarà possibile fermarle prima che sia troppo tardi? Poiché «il loro silenzio è il nostro allarme più grande, e ignorarlo significa cedere alla loro nuova e devastante forma di potere.»