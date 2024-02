La prima squadra femminile della città di Brindisi sta vivendo un sogno.

A sei giornate dal termine del campionato di Eccellenza Femminile (l’equivalente della Serie D maschile) è prima in classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda e una partita da recuperare. Sette vittorie su sette in campionato per le ragazze di mister Cosimo Penta, conquistate anche grazie ai gol di Giulia Turco, capocannoniere del campionato con 19 gol siglati e alle parate di Capitan Sirya Macchia che dall’inizio della stagione ha subito solo quattro reti, terminando la partita per ben cinque volte senza aver visto la propria rete gonfiarsi. La giovanissima rosa della compagine bianco-granata del presidente Andrea Saponaro è stata allestita in estate con lo scopo di far crescere le ragazze del settore giovanile, ma il percorso avuto fino ad oggi impongono di guardare la classifica pensando seriamente che il sogno Serie C potrebbe avverarsi.

Mister Cosimo Penta, perseguendo appieno l’obiettivo societario, ha fatto ruotare tutte e 22 le ragazze in rosa, con una età media inferiore ai 19 anni, facendo esordire in prima squadra 13 ragazze provenienti dall’U17 e dall’U15, un lavoro che darà i suoi frutti nei prossimi anni con certezza assoluta, ma che potrebbe raccogliere clamorosamente un carico di frutti insperato già nella corrente stagione sportiva, che segnerebbe una pagina indelebile della storia del calcio brindisino.