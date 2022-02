Domani mattina CGIL CISL UIL di Brindisi scenderanno in piazza per dire «No alla guerra» e chiedere una soluzione politica e negoziata che porti alla pace e tolga dal campo qualsiasi intervento armato nella crisi Russia/Ucraina.

Facciamo appello a tutti, singoli cittadini e associazioni, partiti politici, società civile, istituzioni a fare fronte comune e mobilitarsi contro una guerra assurda che si consuma alle porte dell’Europa e che avrà effetti devastanti non solo su chi la sta subendo.

Chiediamo alle parti in causa di deporre le armi e riannodare il filo del dialogo, chiediamo che si fermino la sofferenza nella popolazione, i sacrifici di vite umane, il terrore, le violenze che si ripercuotono in particolare sui bambini.

Chiediamo il rispetto del diritto di ogni Paese all’inviolabilità delle sue frontiere e che questo conflitto non finisca per alimentarne di nuovi come purtroppo la storia dimostra che così accade.

Abbiamo organizzato per domani 26 febbraio a Brindisi, alle 10.00, in piazza della Vittoria, un presidio per una Europa di pace e di sicurezza condivisa. Il presidio è aperto a tutti, confidiamo in un’ampia partecipazione.

CGIL CISL UIL