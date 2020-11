Sarà il dott. Sebastiano Giangrande il commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Brindisi.

Lo ha nominato il Prefetto di Brindisi, Bellantoni, a seguito della nota pervenuta dal Comune di Brindisi con la quale il Segretario Generale dell’Ente ha rappresentato che nella seduta del 17 Novembre, la Giunta Comunale non ha approvato lo schema di bilancio finanziario.

Il dott. Giangrande è in servizio presso la Prefettura di Bari con le funzioni di Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria. Ha 57 anni, si è laureato in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Bari, è abilitato alla Professione di Dottore Commercialista ed iscritto nel registro dei Revisori Contabili ed ha conseguito il Master Universitario di II Livello in “Cittadinanza Europea e Amministrazioni Pubbliche”, presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.