I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Torre Santa Susanna, per resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, l’uomo, a Torre Santa Susanna, via per Oria, alla guida dell’autovettura si è sottratto a un controllo alla circolazione stradale dandosi alla fuga, proseguendo a forte velocità e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Bloccato dopo un inseguimento, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 27enne di Cellino San Marco per resistenza a pubblico ufficiale In particolare, l’uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto della patente di guida e polizza assicurativa. Durante il controllo, lo stesso, al fine di ostacolare l’operato dei militari, raggiungeva di corsa il tetto di un vicino capannone industriale, minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto in caso di sanzioni. L’uomo, dopo alcuni minuti, ricondotto alla ragione dagli stessi operanti, è stato fatto scendere e portato in zona sicura. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il giovane denunciato per resistenza.