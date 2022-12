In piazza con la band “Funky Soul Machine” per farsi gli auguri e festeggiare l’arrivo del nuovo anno: appuntamento subito dopo la mezzanotte in piazza Mercato

Si avvicina la notte più attesa dell’anno e Brindisi si prepara a festeggiare nel segno della musica, dei brindisi e del divertimento. L’appuntamento per la notte di San Silvestro è in piazza Mercato, appena dopo la mezzanotte: ritmi in crescendo per accendere l’energia e la voglia di divertirsi. Il concerto fa parte della rassegna culturale e di spettacolo “Brindisi Porto Natale”, organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, fondi PO FESR FSE 2014-2020. L’ingresso è libero.

La notte vibrerà della sua tradizionale festa in musica accompagnando il pubblico sulle note della musica più coinvolgente e contagiosa e dando il ritmo giusto con cui iniziare il 2023: impossibile non ballare e non cantare pezzi che sono stati la colonna sonora di intere generazioni.

Protagonista della notte “più lunga” dell’anno la band “Funky Soul Machine”, formata da Roberta Gentile (voce), Francesco Mendolia (batteria), Elio Marrapodi (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere) e Joe Sam (basso), che ne interpreta l’inconfondibile mix di dance, soul e funk. La band esalta la tecnica rara, energica, dinamica e fluida di Mendolia – dal 2008 batterista degli “Incognito” -, e incontra la musicalità di Lex Cameron, tastierista, compositore e cantante tra i più in vista della scena pop e soul britannica, forte di collaborazioni con artisti come Amy Winehouse, Grace Jones, Spandau Ballet, Matt Bianco, Michael Bolton e Barry White; nella formazione anche la voce potente e versatile di Valentina Silwimba, personalità trascinante e contagiosa il cui nome si affianca a quello di altri artisti del calibro di JLS, Edshereen, Stormzy, oltre che a partecipazioni in diverse trasmissioni radio, BBC 1xtra, Spotify e sulla rivista Wonderland & Notion. A seguire dj set con Giuseppe Djwep Sfarra.

A dare il benvenuto al nuovo anno sarà dunque una band capace di conciliare la raffinatezza del jazz con il calore soul-funk: ritmi coinvolgenti in linea con lo spirito della festa, arrangiamenti ricchi di percussioni e un groove irresistibile orientato al contemporany R&B.

#WeAreInPuglia