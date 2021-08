Nella decorsa notte, la Polizia di Stato, in continua sinergia con le altre Forze di Polizia a competenza generale e con il supporto delle Polizie Locali, così come stabilito nei C.P.O.S.P. presieduti dal Signor Prefetto, ha continuato a svolgere controlli presso strutture ricreative e di ristorazione dell’intera provincia con l’intento di garantire il rispetto della normativa sul contenimento del contagio da COVID19, nonché verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative e del cd. Green-Pass per la consumazione al tavolo.

Nella città di Brindisi sono state controllate 58 persone, 36 veicoli e 3 locali, a Mesagne 43 persone, 12 veicoli e 8 attività commerciali, mentre nella città di Ostuni 28 persone, 10 veicoli e 4 locali.

Nella Città Bianca sono state elevate 3 sanzioni amministrative per inosservanza dei protocolli Covid (mancata verifica da parte dell’esercente della certificazione verde) e per irregolarità nelle emissioni sonore.

Tale attività di controllo, che va avanti sin dall’inizio del periodo pandemico e che si è intensificata dopo le recenti riaperture, continuerà per tutta l’estate.

La Questura di Brindisi, anche in considerazione del recente atto di insofferenza avvenuto a Ostuni, per cui è stato riferito all’Autorità Giudiziaria da parte del Commissariato, invita a contemperare le esigenze del vivere all’aperto con quelle dei residenti dei centri storici delle città.

In tale ottica saranno effettuati ulteriori controlli con l’ausilio dei tecnici dell’ARPA per monitorare le diffusioni sonore.