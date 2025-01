Una notte movimentata nella frazione di Tuturano, a sud di Brindisi, dove intorno all’una un incendio ha devastato il bar-pasticceria “Domus Caffè”, situato in via Vittorio Emanuele all’incrocio con via Stazione, nel cuore del centro abitato.

L’allarme è stato lanciato alle 00:25, e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi. Le fiamme sono state domate, evitando ulteriori danni, e l’area è stata messa in sicurezza. Presenti anche pattuglie di Carabinieri e Polizia, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

Testimoni riferiscono di aver udito un boato, e una finestra laterale del locale, affacciata su via Conte Goffredo, risulta infranta, probabilmente con un mattone. Si ipotizza che l’incendio sia stato appiccato deliberatamente o causato da un ordigno introdotto attraverso l’apertura.

Ingenti i danni registrati.

Al momento si esclude l’ipotesi di un’origine accidentale dell’incendio.

Le telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti per individuare eventuali responsabili.