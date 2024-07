Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“La formazione della nuova Giunta comunale da parte del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, contribuisce a mettere fine ad un periodo obiettivamente difficile in cui si è perso il filo del dialogo tra i vari settori della vita amministrativa.

Alla fine, spero che prevalga il senso di responsabilità e siano sciolti gli ultimi nodi politici, completando in tempi strettissimi la Giunta per riprendere a pieno regime il cammino amministrativo, anche in considerazione delle gravi difficoltà che ci si trova a dover affrontare.

Esprimo, quindi, sostegno al Sindaco Marchionna che ha tenuto i nervi saldi e che ha continuato a lavorare con il massimo impegno per evitare gli innegabili ritardi nell’azione amministrativa. Sottolineo anche il senso di responsabilità di chi ha compreso le difficoltà del momento e ha messo a disposizione il proprio ruolo nell’interesse generale. Auguro alla Giunta di essere all’altezza di quanto Brindisi si aspetta e merita”.

Questa la nota del Sen Vittorio Zizza e Roberto Marti, Segretari provinciale e Regionale della Lega:

Auguri di buon lavoro alla nuova giunta di Brindisi e al sindaco Marchionna che, con la sua esperienza, sta affrontando una serie di problematiche non di poco conto. Ci saranno altre sfide che attendono il nostro territorio, di cui Brindisi è la città più importante.

Nel fare gli auguri al nostro nuovo assessore Ercole Saponaro, che nella nuova giunta ricoprirà importanti deleghe, vogliamo ringraziare il nostro assessore uscente Lidia Penta per il lavoro svolto in questo anno. Sono sicuro che adesso, insieme al consigliere Alessandro Miceli, lavoreranno all’interno del consiglio comunale con lealtà ed entusiasmo per Brindisi.

Ci auguriamo che vengano presto risolti gli ultimi problemi per l’unità della coalizione.