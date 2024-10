Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con un netto e meritato successo al PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì, per la Valtur Brindisi è già tempo di proiettarsi al turno infrasettimanale di mercoledì 16 ottobre.

La squadra biancoazzurra sarà di scena a Torino per la quinta giornata del campionato di Serie A2, altro capitolo di un doppio impegno in trasferta che proseguirà lunedì 21 ottobre sul campo di Rieti.



Il match di scena al Pala Asti sarà senza ombra di dubbio una partita speciale per Niccolò De Vico, nelle ultime tre stagioni a Torino dove ha assunto anche i gradi di capitano raggiungendo la finale playoff nella stagione 2022/23. Queste le parole dell’atleta in forza alla Valtur Brindisi, alla vigilia del match: “Ero molto agitato per l’esordio, non provavo da tanto tempo una pressione positiva che sapevo di trovare in una piazza come Brindisi, calorosa anche dopo una partenza in salita. Volevo ringraziare lo staff medico e tecnico che in un momento così complicato è riuscito a fare un grande lavoro per consentirmi di tornare in campo nel migliore dei modi e aiutare i miei compagni. Siamo tornati a giocare con la stessa intensità del precampionato, caratteristica fondamentale con cui dobbiamo caratterizzare la nostra stagione. Sono molto contento e motivato di tornare a Torino, rimarrò sempre legato alla città, ai tifosi e alle amicizie costruite. Sono una squadra del tutto nuova ma che sta dando battaglia conto tutti e lo abbiamo visto nell’ultimo match a Cantù. Sarà una partita tosta, hanno due americani forti e sarà una partita difficile”.

Altro ex dell’incontro Fadilou Seck, lo scorso anno a Brindisi all’esordio in Serie A con quattro presenze totali più due partite in FIBA Europe Cup.

Il match Torino-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi