Il Comune di Brindisi ha approvato il nuovo Piano della Sosta 2025, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituendo il piano in essere dal 2018.

L’iniziativa introduce importanti cambiamenti nelle tariffe dei parcheggi e nelle categorie di abbonamenti, con gli obiettivi dichiarati di ridurre la congestione stradale nel centro storico, favorire una maggiore rotazione nei parcheggi centrali, scoraggiando le soste prolungate ed incentivare l’uso del trasporto pubblico.

In realtà, come è noto, l’adeguamento delle tariffe si inserisce in un contesto di sostenibilità economica della società Brindisi Multiservizi Spa, la partecipata del comune che affronterà la procedura di composizione negoziata. Infatti, secondo il Comune, gli introiti saranno fondamentali per il piano industriale della partecipata che, tra gli altri affidamenti, gestisce anche la sosta.

Il piano, però, solleva grossi interrogativi sui costi per cittadini e lavoratori, vessati da aumenti che superano il 100% del costo degli abbonamenti rispetto al presente anno.

Le nuove zone tariffarie

Il piano prevede tre categorie di sosta a pagamento:

Zona Rossa (Centro Storico):

Tariffa oraria: 1,50 €/h (8:00-24:00).

Residenti: 300 €/anno per la prima auto (40 €/mese); 450 €/anno per la seconda e terza. Nessun abbonamento per i lavoratori.

Esenzioni: Veicoli ibridi o elettrici. Zona Blu:

Tariffa oraria: 1 €/h (8:00-24:00).

Residenti: 150 €/anno per la prima auto; 300 €/anno per la seconda.

Lavoratori: Abbonamenti “full” (200 €/anno) o “light” (130 €/anno per fasce orarie). Zona Verde (aree periferiche):

Tariffa oraria: 0,50 €/h (8:00-20:00).

Residenti: 70 €/anno per la prima auto.

Lavoratori: Abbonamenti da 100 €/anno (“full”) o 75 €/anno (“light”).



Distribuzione degli stalli

Aree a pagamento: 1.771 stalli (245 rossi, 821 blu, 705 verdi).

Aree gratuite: 2.047 stalli (1.587 bianchi, 122 arancioni, 175 per disabili, 22 rosa, 67 per carico/scarico e 74 per mezzi pubblici).



Tra le novità l’esclusione del rilascio dell’abbonamento ai proprietari e/o affittuari di uno o più box, garage, posto auto in aree riservate e private e l’esenzione per i titolari di veicoli ibridi o elettrici, che potranno parcheggiare gratuitamente in tutte le aree a pagamento.