Il presidente di Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, insieme ai responsabili dell’azienda associata Scuola CEF, il direttore Michele Diego Toscano e il prof. Gabriele Zullo, ha preso parte alla seduta di questa mattina della Commissione consiliare Attività Produttive del Comune di Brindisi. In discussione il Regolamento comunale per la “disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer”.

Confesercenti Brindisi ha ringraziato la Commissione “Attività produttive” per il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di categoria e ha richiamato l’attenzione del Comune di Brindisi e di tutte le parti presenti sulla necessità di promuovere un percorso di sensibilizzazione e formazione mirata, finalizzato a prevenire l’abusivismo e non soltanto a reprimerlo o sanzionarlo.

In questa prospettiva, la Commissione – in attesa della definitiva approvazione di alcune modifiche normative nazionali – ha accolto le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, prevedendo l’inserimento nel Regolamento di specifiche prescrizioni, tra cui il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e la presentazione preventiva agli uffici comunali della documentazione relativa a eventuali disabilità fisiche dell’utenza o a particolari eventi che incidano sulla vita quotidiana dei clienti.

L’incontro si è rivelato particolarmente utile e conferma il valore del confronto istituzionale tra amministrazione pubblica e associazioni datoriali, con l’obiettivo di costruire, su temi specifici, forme sempre più avanzate di “Amministrazione condivisa”. Un metodo che rafforza il rapporto tra istituzioni e società civile, riconoscendo il ruolo attivo e le competenze che associazioni e cittadini possono mettere a disposizione per integrare e migliorare l’azione pubblica.