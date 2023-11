Lo spettacolo “Amanti” con Massimiliano Gallo, inserito nel cartellone della stagione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è stato annullato per ragioni legate alla organizzazione della data. Al suo posto il 12 febbraio 2024 arriva “Il vedovo allegro”, commedia brillante di e con Carlo Buccirosso che ne cura anche la regia. Il titolo subentra dunque nella rosa degli spettacoli in abbonamento.

Tre anni dopo la pandemia, la vita di Cosimo Cannavacciuolo non è più la stessa. Rimasto vedovo, ha visto la sua attività di antiquariato fallire e rischia di perdere l’appartamento in cui vive. Ma la sua vita sarebbe vuota e monotona senza la presenza di Salvatore, bizzarro custode del palazzo, e dei suoi due figli Ninuccio e Angelina, il primo in costante combutta con lo stesso, la seconda votata al matrimonio e alla pulizia del suo appartamento. Alle preoccupazioni e alla solitudine si aggiungono i vicini, depositari di un drammatico segreto. Riuscirà a uscire dal baratro e a risollevare la sua esistenza? La nuova commedia di Carlo Buccirosso ci regala, ancora una volta, risate e riflessioni.

