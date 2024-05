Terzo appuntamento oggi, domenica 12 maggio, ad Ostuni, sulla scalinata Antelmi, con “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Grande ospite della serata sarà Alessandra Amoroso, che quest’anno celebra 15 anni di straordinaria carriera: ha ottenuto 52 dischi di platino e 9 d’oro, vendendo oltre 3 milioni di dischi, in assoluto la cantante più venduta in era FIMI. Da dicembre tornerà live nei principali palasport italiani, dove ha già tenuto oltre 100 concerti sui 200 totali, fra cui quello celebre nello stadio di San Siro, seconda donna a conquistare il “tempio” milanese. Alessandra Amoroso è reduce da un grande Sanremo, dove è stata protagonista con il brano “Fino a qui”, certificato disco d’oro.

Un altro grande ospite, dunque, per “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.

Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Alessandra Amoroso, che sarà intervistata sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, la cantante salentina eseguirà due canzoni per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due canzoni che saranno registrate.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.