Un’occasione per far dialogare attivismo, istituzioni, cultura e cittadinanza attraverso le voci di chi ogni giorno lavora per la tutela del territorio, l’educazione ambientale e l’innovazione sostenibile.

Domenica 27 aprile alle ore 17:00, presso l’Ex Convento Santa Chiara – “Santa Spazio Culturale” di Brindisi, si terrà il talk “VISIONI Wildside: Futuro Presente Sostenibile”, uno degli appuntamenti centrali del progetto VISIONI Wildside, che punta a trasformare Brindisi in un laboratorio creativo di arte, natura e sostenibilità.

Durante l’incontro si confronteranno alcune delle voci più attive sul territorio:

Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

Giovanni Recupero, Presidente WWF Brindisi

Angelo Consoli, Presidente CETRI-TIRES

Pamela Camposeo, Coordinatrice Plastic Free Brindisi

Marta Pisani, Co-founder e CMO Green Independence

Federico De Giorgi, Fondatore Cosmic Vegan Fest

Il talk sarà moderato da Gianvito Stasi (Visioni) e Raffaella Ferreri (Molo 12 Coworking Brindisi).

VISIONI Wildside è realizzato grazie alla collaborazione di The Qube / Molo 12, Brindisi Wildside, Brindisi Colmare, con il supporto di Puglia Creativa, BJCEM, WWF Brindisi, Plastic Free Brindisi, CETRI-TIRES, Green Independence e Centro Fauna Selvatica di Brindisi.

Il talk si inserisce nel più ampio programma di VISIONI Wildside, che comprende anche la mostra di opere artistiche aperta dal 18 aprile al 4 maggio presso l’Ex Convento Santa Chiara.

La partecipazione è gratuita, con registrazione disponibile al link: https://tinyurl.com/VISIONI-W-Talk-Fut-Pres-27Apr.

Info e contatti: visioni.mailbox@gmail.com