In alto i calici nel «Settembre nell’arte», serie di iniziative programmate per questo mese in sintonia con la Grande mostra «G 7 Sette secoli di arte italiana» allestita nel castello di Mesagne (Brindisi), dove è possibile coniugare visita ed altre esperienze con una frequenza quasi quotidiana perché cultura e turismo restino due facce di un’unica medaglia. Dopo la serie di sold out registrati negli appuntamenti agostani e nell’altro appuntamento di questo mese, ecco previsto per domani, 26 settembre, un nuovo «Aperimostra» e cioè: Grande Mostra con visita guidata più aperitivo con degustazione di vini.

«Visita guidata alla mostra con 51 opere originali dell’arte italiana: Leonardo, Raffaello, Canova, Canaletto e tanti altri», spiegano gli organizzatori in un accattivante manifesto con sullo sfondo un’opera in mostra di Giovanni Fattori, “Campagna romana”. E precisano: «La visita guidata a cura di M’Arte più l’aperitivo con degustazione di vini delle Tenute Stefàno e finger food vengono proposti a solo 25 euro in questa iniziativa che si svolge in collaborazione con l’Ais (Associazione italiana sommelier) di Brindisi».

«È previsto l’ingresso a 2 gruppi alle ore 18.30 e 19.30 – concludono gli organizzatori -, con prenotazione obbligatoria ai numeri +39 3291668064 – +39 0831732285».

Come di consueto, arte ed altre esperienze culturali da vivere nel castello di Mesagne, grazie alla Grande mostra «G 7 Sette secoli di arte italiana», che a grande richiesta chiuderà i battenti il 7 gennaio 2025.