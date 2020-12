Nel 60° anno di età della scuola, durante le ore mattutine dei giorni 13 e 20 dicembre, a partire dalle ore 10, andranno in onda delle dirette youtube sul canale “giorgibrindisi”, dove sarà mostrata la scuola ai ragazzi che per la prima volta si affacciano a questo nuovo mondo.

Intervengono a proposito alcuni ragazzi della sez.4CM del medesimo istituto, che si sono lasciati andare su una profonda lettera scritta per il 60° anno di età della scuola.

Ecco le loro parole:

“Caro Giorgi,

quest’anno è un po’ difficile stare lontano da te durante l’occasione dell’open day. Ogni anno partecipavamo attivamente a questa bella iniziativa che univa tutte le classe dell’istituto.

Ma noi della 4CM non ci arrendiamo, vogliamo ancora provare a farti un regalo, ed eccoci qui a mostrarti ai tanti ragazzi che dovranno fare una delle loro prime scelte di vita.

Anche noi eravamo piccoli come voi quando abbiamo scelto questa scuola, e vi possiamo assicurare che le emozioni erano uguali alle vostre, ma niente panico, noi più grandi sapremo guidarvi:

Il Giorgi ha ben tre indirizzi:

-Informatica e telecomunicazioni

-Elettronica, elettrotecnica e automazione

-Meccanica, meccatronica ed energia .

Scegliere tra questi non è facile, ma dovete farvi guidare dal vostro cuore.

Noi di meccanica possiamo dirvi che nella nostra articolazione si sviluppano quattro materie d’indirizzo che sono:

Meccanica ed energia, tecnologia, DPOI , e sistemi e automazione. Ovviamente ogni materia ha molte ore di laboratorio nelle quali imparerete a sviluppare praticamente ciò che studiate.

Non ci fermiamo a ciò, perché nella nostra scuola potrete scegliere di partecipare a gare di fisica e matematica, potrete ottenere certificazioni in lingue…insomma potrete fare ciò che più vi piace.

Secondo noi, prendere il Giorgi è stata la scelta migliore della nostra vita, ed ecco perché abbiamo voluto raccontarvelo con questa lettera. Il Giorgi apre le porte per il futuro.

Tuoi ancora per poco.

Gli alunni della 4CM a.s. 20/21 “