«L’obiettivo condiviso è avere uffici comunali che aiutino le aziende ed i tecnici del territorio nella gestione delle nuove disposizioni previste dalla legge sulla Zes unica»: così il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, ha chiuso il suo intervento introduttivo al convegno dal titolo “Il Suap dopo la legge sulla Zes unica”, organizzato questa mattina nella biblioteca civica di San Michele Salentino con un programma diviso in due momenti formativi e che ha visto il qualificato intervento dell’avv. Giuseppe Sciscioli, consulente Anci e dirigente dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune di Corato e la partecipazione di numerosi tecnici della comunità sanvitese e sammichelana.

Nel corso dei due momenti che hanno caratterizzato il convegno – il primo dedicato alle imprese ed ai tecnici del territorio, il secondo a disposizione dei dipendenti dei Comuni di San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Carovigno – sono stati affrontati i diversi cambiamenti determinati dalle modifiche normative e sono state affrontate questioni relative alla necessità di una tempestività nelle risposte che le aziende richiedono soprattutto nel raccordare le norme proprie della Zes al Testo Unico degli Enti locali (Tuel). Questo al fine dell’efficientamento degli Sportelli unici stessi, soprattutto in considerazione delle competenze ad affrontare le singole questioni che le aziende proporranno attraverso la documentazione che i tecnici andranno ad elaborare.