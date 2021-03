Nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari/sorveglianza speciale di P.S. e di persone di interesse operativo, i militari della Stazione di Mesagne hanno:

‒ tratto in arresto in flagranza di reato, per evasione, una 49enne di Latiano, in atto sottoposta agli arresti domiciliari. In particolare, a seguito di apposito servizio di osservazione, i militari hanno riscontrato che la donna, benché autorizzata ad allontanarsi in una prestabilita fascia oraria pomeridiana di ogni giovedì, nel pomeriggio del 4 marzo è uscita di casa a bordo del proprio ciclomotore e ha raggiunto il Comune di Mesagne, intrattenendosi oltre l’orario consentito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, la 49enne è stata rimessa in libertà, per proseguire gli arresti domiciliari;

‒ denunciato in stato di libertà per i medesimi reati il convivente 54enne della citata donna, anch’egli in atto sottoposto agli arresti domiciliari, poiché è uscito di casa senza autorizzazione, si è recato in un garage adiacente e, dopo aver messo in moto il ciclomotore della compagna, lo ha parcheggiato sulla pubblica via, attendendo l’uscita della medesima per poi fare rientro in casa.

Complessivamente, sono state controllati 73 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari/misure di prevenzione, 99 persone e 40 veicoli, eseguite 7 perquisizioni ed elevate 9 contravvenzioni al codice della strada, ritirato un documento di circolazione.