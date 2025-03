L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brindisi continua il suo impegno per l’orientamento e la promozione della professione infermieristica tra i giovani. Questa mattina, presso l’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, il consigliere segretario Antonio Andriola e il gruppo OPI Giovani, rappresentato da Gabriele Guido, Floriana Di Campi, Francesca Raffello, Giuseppe Profilo, Federica D’Amuri e Teddy Galluzzo, hanno incontrato gli studenti delle classi quinte per illustrare il percorso formativo e le opportunità professionali della carriera infermieristica.

Durante l’incontro, gli studenti hanno ricevuto informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai corsi universitari, sulle competenze richieste e sulle prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Sono state inoltre distribuite brochure informative per supportare i ragazzi in una scelta consapevole e motivata.

“L’orientamento è un passo fondamentale per avvicinare i giovani alla nostra professione e far conoscere il valore e il ruolo degli infermieri nella società”, ha dichiarato Antonio Andriola, sottolineando l’importanza di queste iniziative per costruire il futuro della sanità.

OPI Brindisi proseguirà il suo percorso di sensibilizzazione e informazione nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura infermieristica basata su competenza, professionalità e dedizione al servizio della comunità.