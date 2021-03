La Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano (BR) offre un’interessante opportunità professionale ad Infermieri in pensione, da collocare nell’ambito del servizio di Assistenza domiciliare integrata gestito in tutto il territorio provinciale in partenariato con l’Asl di Brindisi.

Si tratta di un servizio fondamentale per garantire tutte le cure necessarie a chi è impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio, e l’emergenza sanitaria in corso ha reso queste prestazioni ancora più essenziali per decongestionare le strutture ospedaliere.

Per questo si rende necessario aumentare il personale sanitario dedicato, anche ricorrendo ad Infermieri in quiescenza che vogliano mettere la propria esperienza a servizio della comunità in un momento molto delicato per la salute dei cittadini.

La Cooperativa San Bernardo ha quindi pubblicato un’apposita manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di lavoro autonomo o di natura occasionale a personale infermieristico in quiescenza, in possesso dei requisiti formativi specifici, iscritto all’Albo professionale e in grado di condurre veicoli (patente di guida B).

Ai selezionati verrà applicato il trattamento normativo e retributivo previsto da contratto collettivo di categoria, e verranno dati in dotazione auto aziendale, scheda carburante e telefono di servizio.

Alla selezione si può aderire sino al 25 aprile 2021.

Per tutti i dettagli relativi alla manifestazione di interesse e per scaricare la domanda di ammissione è possibile consultare il link https://www.cooperativasanbernardo.it/manifestazione-dinteresse o chiamare gli uffici della Cooperativa ai numeri di telefono 0831 729655 e 328 4927892.