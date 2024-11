Il grave incendio dei giorni scorsi che ha coinvolto aziende insediate nella zona industriale di Brindisi ed ha avuto pesanti ripercussioni su una grande porzione della città, ci impone una riflessione sul redigendo piano per il rischio di incidente rilevante. Il piano, che ricade nel campo di applicazione della direttiva Seveso, nelle scorse settimane è stato oggetto di confronto nella commissione urbanistica e, alla luce di quanto accaduto è diventato un argomento attuale.

Infatti vista la portata e le attività di diverse aziende ubicate nella zona industriale di Brindisi diventa opportuna una discussione per individuare possibili soluzioni al fine di potenziare i dispositivi di sicurezza mediante la realizzazione di un presidio distaccato del corpo dei Vigili del Fuoco proprio in area industriale. Per questo chiederemo nuovamente la convocazione di una commissione consiliare per trattare l’argomento del piano RIR e valutare ogni proposta finalizzata a potenziare servizi di sorveglianza e sicurezza.

Intanto intendiamo ringraziare vivamente il nuovo Comandante Giuseppe Galgano e tutto il personale del corpo dei Vigili del Fuoco di Brindisi per l’abnegazione e il grande lavoro caratterizzato da un intervento tempestivo fondamentale a contenere il rischio di un pericoloso effetto domino che avrebbe messo in pericolo la popolazione.

Siamo consapevoli d’altronde, oggi più che mai, che occorre investire sempre di più in uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco i quali operano sempre in situazioni di grave pericolo e disagio ma, nonostante ciò, non fanno mai mancare il loro supporto determinante alla risoluzione delle emergenze.

Partito Democratico, Alleanza Verdi/Sinistra-BBC, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza Cittadina, Attiva Brindisi