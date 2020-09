Apprendiamo con piacere che il porto di Brindisi è oggetto di interesse da parte di multinazionali pronte ad investire per attrarre traffici grazie alla notizia della manifestazione di interesse depositata dal terminalista Yilport di riqualificare il capannone ex-Montecatini e far si che Brindisi possa divenire un vero hub crocieristico. La notizia fa sperare in una vera fase di ripartenza del porto che non può che passare dalla realizzazione delle banchine di Sant’Apollinare e conseguentemente dalla risoluzione del problema di gestione del materiale da dragare.

Apprendiamo con soddisfazione sia le dichiarazioni del Presidente dell’AdSP Prof Patroni Griffi che quella del Sindaco Riccardo Rossi, allineati entrambi sulla necessità di riqualificare il capannone e di realizzare le opere infrastrutturali perché la città sia in grado di proporsi sul mercato mondiale delle crociere in maniera autorevole e con adeguato numero di banchine e strutture dedicate.

Ancora una volta tutti gli operatori del porto di Brindisi chiedono ad entrambi gli enti un atto di responsabilità per instaurare un dialogo costruttivo volto alla realizzazione delle urgenti necessarie infrastrutture senza le quali il porto continuerà a decrescere quotidianamente nei numeri.

Auspichiamo che il Sindaco si rivolga alla commissione VIA fornendo il proprio assenso per traguardare la chiusura del procedimento riguardante il progetto dei nuovi accosti a Sant’Apollinare in modo che si possa passare alla fase della realizzazione in tempi brevi.

Operatori Portuali Salentini – OPS!