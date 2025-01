Ha aperto il nuovo ristorante Forcella “Cucina & Cantina”, nel cuore del borgo di Fasano, con cucina tipica pugliese rivisitata in chiave moderna e creativa. I proprietari, Carlo Cofano e Vittorio Schiavone, che si definiscono “viaggiatori e ambasciatori del cibo e del vino a Fasano”, sono gli stessi dei ristoranti Bloody Mary, con cucina internazionale, e di Amare sul lungomare di Torre Canne. Con Forcella “Cucina & Cantina”, insieme ai soci Antonio e Giacomo Angelini, hanno voluto creare uno spazio cosmopolita e accogliente, dove ogni piatto racconta la passione della tradizione, un camminare mano nella mano tra i fornelli delle nonne e la qualità degli ingredienti. Un’interpretazione contemporanea della Puglia e dei suoi sapori autentici attraverso gli interni minimalisti a cura del designer svizzero Gabriel Heusser.

Con il suo approccio distintivo e la capacità di creare spazi unici, Gabriel Heusser ha ripreso l’architettura tipica dei soffitti a botte per conferire carattere e calore all’ambiente. Tra gli elementi chiave del progetto, un bancone in pietra locale, luce calda e forme geometriche sui muri, che richiamano le caratteristiche architettoniche tradizionali. Il design minimal e lineare si riflette anche nei piatti del ristorante, che interpretano la cucina tipica pugliese in chiave moderna e creativa.

I progetti di Gabriel Heusser incarnano la personalità di un designer contemporaneo e originale, che concepisce spazi che si sviluppano dall’interno verso l’esterno, in contrasto con l’approccio degli architetti tradizionali. Il designer svizzero ha curato numerosi progetti internazionali, tra i più recenti l’architettura di Ora Bar a Zurigo e del Magdalena Restaurant a Schwyz (due stelle e una stella verde Michelin). Il suo studio, con sedi a Basilea e Milano, è conosciuto per la progettazione di spazi che uniscono design contemporaneo e funzionalità senza tempo. Tra i clienti, brand di prestigio come Vitra, Artek, Molteni e Swiss Foundation for Young Musicians.

“Sono molto legato alla Puglia e ho voluto ricreare in questo ristorante uno spazio unico e accogliente dove gli interni minimal si sposano perfettamente con una cucina innovativa che reinterpreta la tradizione pugliese in chiave moderna” dichiara il designer Gabriel Heusser. “La mia filosofia è creare spazi senza tempo, che resistano alle nuove tendenze, trovando soluzioni autentiche che parlano dello spazio stesso”.

Sito web: https://gabrielheusser.com