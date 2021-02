I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una persona del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 67enne della provincia di Perugia. In particolare, l’uomo si è impossessato della somma di 241,90 euro, a seguito di bonifico bancario senza consegnare la merce- consistente in dispositivi di protezione individuale- acquistata on line dal querelante.