Siamo felici e onorati di annunciare che Oria è tra le città italiane selezionate per ospitare una delle 110 tappe ufficiali dei Giochi della Gioventù 2025, la storica manifestazione promossa dal Governo e rilanciata quest’anno come simbolo di sport, educazione e inclusione.

L’evento, organizzato con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, CONI, CIP e Sport e Salute, vedrà oltre 500 studenti delle scuole primarie provenienti da tutta la provincia animare il nostro stadio comunale in una giornata di festa, energia e valori condivisi.

I partecipanti si cimenteranno in attività ludico-motorie e discipline come atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, ginnastica e anche baskin, in un’ottica inclusiva e aperta a tutti, nessuno escluso.

Come Amministrazione Comunale, abbiamo lavorato per farci trovare pronti e garantire a tutti – studenti, docenti, famiglie – una giornata memorabile all’insegna dello sport, del rispetto e della gioia collettiva.

Portare a Oria un evento di tale rilievo nazionale è motivo di grande soddisfazione. Lo sport è un veicolo di crescita, educazione e partecipazione, e i nostri giovani sono il cuore pulsante del futuro della città.

Vi aspettiamo numerosi per applaudire i veri protagonisti: i nostri ragazzi!