August 26, 2025
Giovedì 28 agosto, alle ore 19.00, Palazzo Martini (piazza D. Albanese 5, Oria) sarà il palcoscenico della presentazione del volume “Di Volta in Volta”, scritto da Cosimo Bembi e pubblicato da Hobos Edizioni.

L’incontro, promosso dal Comune di Oria, vedrà i saluti istituzionali del sindaco Cosimo Ferretti e dell’assessora alla Cultura e al Turismo Imma Torchiani. A dialogare con l’autore sarà l’architetta Federica Mazza.

Bembi, noto per aver realizzato centinaia di suggestive volte architettoniche, debutta nel mondo della scrittura con un testo che unisce passione artigianale e riflessione personale. L’opera racconta la nascita e la maturazione della sua vocazione, alternando ricordi, tecniche costruttive e riflessioni sul senso di un mestiere che per l’autore è soprattutto arte e patrimonio da tramandare.

“Vorrei incoraggiare qualche giovane collega a dedicarsi a questa che è una vera arte – scrive nella premessa – nella speranza che non vada dispersa”.

Un invito a coltivare le proprie inclinazioni e a trovare nella passione il segreto di una vita piena di significato.

