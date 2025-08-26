Giovedì 28 agosto, alle ore 19.00, Palazzo Martini (piazza D. Albanese 5, Oria) sarà il palcoscenico della presentazione del volume “Di Volta in Volta”, scritto da Cosimo Bembi e pubblicato da Hobos Edizioni.

L’incontro, promosso dal Comune di Oria, vedrà i saluti istituzionali del sindaco Cosimo Ferretti e dell’assessora alla Cultura e al Turismo Imma Torchiani. A dialogare con l’autore sarà l’architetta Federica Mazza.

Bembi, noto per aver realizzato centinaia di suggestive volte architettoniche, debutta nel mondo della scrittura con un testo che unisce passione artigianale e riflessione personale. L’opera racconta la nascita e la maturazione della sua vocazione, alternando ricordi, tecniche costruttive e riflessioni sul senso di un mestiere che per l’autore è soprattutto arte e patrimonio da tramandare.

“Vorrei incoraggiare qualche giovane collega a dedicarsi a questa che è una vera arte – scrive nella premessa – nella speranza che non vada dispersa”.

Un invito a coltivare le proprie inclinazioni e a trovare nella passione il segreto di una vita piena di significato.