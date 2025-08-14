August 14, 2025
Ago 14, 2025    Posted by    news 0

L’estate a Oria sta per accendersi di gusto, musica e magia. Dal 15 al 17 agosto, il campo sportivo comunale diventerà il cuore pulsante di un evento che unisce tradizione, spettacolo e divertimento per tutte le età. Tra profumi irresistibili e sapori della cucina tipica, il pubblico potrà lasciarsi travolgere da concerti dal vivo e spettacoli coinvolgenti. L’area bimbi garantirà spazio e giochi per i più piccoli, mentre il palco ospiterà grandi nomi della musica italiana:

15 agosto – Belli Italiani con Andrea Belli

16 agosto – Nello Daniele, in un emozionante tributo a Pino Daniele

17 agosto – Demo Morselli & Marcello Cirillo con il loro Music Live Tour

Dj set a cura di suite radio dalle 23:30’in poi ogni sera

L’ingresso, bus navetta e il parcheggio sono gratuiti, per un appuntamento aperto a tutta la comunità e ai visitatori.

Related Posts

Forza Compá: quando Brindisi mette due azzurri in campo. Di Pierpaolo Piliego

Stop all’ombrellone abusivo: sequestri e sanzioni sulle spiagge di Torre Canne

Nasce BrindiSea: il mare è solo l’inizio

Turismo in crescita a Brindisi: Confesercenti chiede servizi all’altezza

Ferragosto a Brindisi: Gaia in concerto sul lungomare

Aggredisce l’ex compagna e un amico: un arresto a Carovigno per stalking e lesioni

No Comments

Leave a Comment