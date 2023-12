Ieri mattina il Consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, ha voluto regalare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino, consegnando doni con le mascotte di Babbo Natale, elfi, e personaggi della Walt Disney.

Il direttore del reparto, Biagio De Mitri, ha sottolineato l’importanza di occasioni come questa per i bambini che sono in ospedale durante il periodo delle feste. Alla piccola cerimonia era presente anche il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, che ha commentato: “questi momenti fanno bene al cuore di grandi e piccoli, soprattutto in vista del Santo Natale” e ha ringraziato Tommaso Gioia per aver regalato questo momento di felicità ai piccoli pazienti del reparto di pediatria di Brindisi e per il sostegno costante alla Asl Brindisi.

“È stata un’emozione unica – ha detto Tommaso Gioia – vedere negli occhi dei bambini la felicità nel ricevere i nostri doni”. Ha inoltre ringraziato Maurizio De Nuccio e Biagio De Mitri per la disponibilità annunciando la stessa iniziativa nel reparto di Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla nella settimana antecedente all’Epifania.

Gioia ha anche ringraziato per la preziosa collaborazione Simona Daversa eventi per il servizio mascotte, e Panda Book di Francesco Faggiano per i bellissimi libri scelti per i piccoli.

