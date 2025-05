Domenica 4 maggio si terrà a Ostuni la seconda edizione di Pedala per la salute, con partenza alle 9 dai Camerini di Villanova e ritorno nello stesso punto.

L’iniziativa è organizzata, nell’ambito della Settimana dello sport, dall’assessorato allo Sport del Comune di Ostuni, in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore, Bici Club Ostuni, Asl Brindisi, AIDO e Comitato CSI di Ostuni.

Prima della partenza sarà donata una sedia job al lido dei Camerini, per consentire alle persone disabili e a chi ha problemi motori di entrare comodamente in mare e fare il bagno.

“Questa pedalata aperta a tutti – dice il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – è stata promossa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. È un invito concreto a prendersi cura della propria salute attraverso il movimento e l’attività fisica, elementi fondamentali per contrastare le malattie croniche. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di promozione della salute della Asl, volto a coinvolgere attivamente la popolazione in percorsi per il benessere psicofisico”.

“Anche quest’anno – aggiunge il presidente dell’associazione Amici del Cuore, Angelo Brescia – ci ritroveremo per la nostra pedalata in bicicletta, un appuntamento che rappresenta un momento di condivisione, salute e impegno. L’associazione Amici del Cuore, da anni attiva nella promozione della prevenzione delle malattie cardiovascolari, crede fermamente che uno stile di vita sano, unito alla pratica costante dell’attività fisica, sia la chiave per prendersi cura del proprio cuore. Lo sport non è solo benessere fisico, ma anche un modo per stare insieme, divertirsi e lanciare un messaggio importante: la prevenzione parte dai piccoli gesti quotidiani. Un sentito ringraziamento va all’assessorato allo Sport e al Bici Club per la preziosa collaborazione e l’organizzazione dell’evento: è grazie al loro impegno che possiamo vivere insieme questa giornata all’insegna della salute e della solidarietà”.

“La sedia – conclude Eugenia Palma, titolare di Arte Casa – è stata acquistata dalla Croce rossa di Ostuni con le donazioni raccolte per l’inaugurazione del negozio e sarà dedicata alla memoria di mia madre Antonietta Santoro. Io e mia sorella Graziella ringraziamo la Croce rossa, tutti gli amici donatori e Angelo Brescia che ha sempre una soluzione per rendere la città migliore”.

Per informazioni e iscrizioni: 333 6697260.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI