Giovedì 2 aprile la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” ospiterà l’Ostuni Job Day, una giornata dedicata all’incontro diretto tra aziende del territorio e candidati alla ricerca di opportunità professionali.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ostuni nell’ambito del progetto JobOstuni – Punti Cardinali for Work, nasce con l’obiettivo di favorire il contatto tra domanda e offerta di lavoro, creando uno spazio concreto di confronto tra imprese, giovani, disoccupati e cittadini interessati a nuove prospettive occupazionali.

La mattinata, dalle ore 10.00 alle 14.00, sarà aperta da una sessione di interventi istituzionali e tecnici con la partecipazione del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, del presidente del Consiglio comunale Antonio Molentino, dell’assessore alle Politiche sociali ed educative Emilia Francioso, del dirigente comunale Giovanni Quartulli, del funzionario ARPAL Puglia CPI Ostuni Antonio Lorusso, di Lorenzo Dattis, tutor accompagnamento alla progettazione e allo sviluppo di impresa dell’hub Rete Invitalia di Brindisi, di Saverio Russo, amministratore unico AKA Srl, di Sergio Supino, esperto marketers e business coach – Heaven APS, e di Giovanni Esposito, esperto di marketing e comunicazione – Heaven APS.

Nel corso della giornata, dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, le aziende partecipanti incontreranno i candidati, presenteranno le proprie realtà produttive e raccoglieranno curriculum, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino le opportunità lavorative presenti sul territorio.

Saranno presenti le seguenti aziende: A me mi, Agriturismo masseria Casamassima, AKA Srl, Ape Calessino Ostuni, BFREE-Entertainment, Blue Rigging srls, Borgo Egnazia, CDSHotels SPA, El Cohiba Ostuni, Eprogea SRL, Garibaldi Hotels, Gelatissimo Ostuni, Generali Italia SPA, Grand Hotel Masseria Santa Lucia, Hotel Monte Sarago, Itinera, M.A.P. Srl, Maldimare Puglia Water Sport, Nicolaus SPA, ODV La Fontanella, Orange public management srl, Pulikamin, Randstad, Rossotono, Sbirulì srl, Silenzio Bruno DMC, Simel Impianti, Studio Melpignano, White Ostuni srl.

Le figure professionali ricercate spaziano in diversi ambiti, tra cui accoglienza e turismo, ristorazione, commercio, servizi, amministrazione e ambito tecnico, comprendendo profili quali addetti al front office, camerieri ai piani e di sala, receptionist, cuochi e aiuto cuochi, bagnini, animatori, impiegati amministrativi e commerciali, operai, elettricisti, consulenti, figure del marketing e della comunicazione, oltre a professionisti specializzati come infermieri ed esperti in energie rinnovabili.

Il progetto è realizzato con la collaborazione dei soggetti partner AKA Srl, Aforis Impresa Sociale, Il Filo di Arianna Soc. Coop. Sociale, Consorzio Intese, Università di Foggia, ARPAL Puglia e Heaven APS.

L’Ostuni Job Day rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il dialogo tra imprese e cittadini, sostenere l’occupazione e valorizzare le opportunità professionali presenti sul territorio.