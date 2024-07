Ieri, 29 luglio, presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni, si è svolta la conferenza stampa del “Premio Pagine di Vita” arrivato, quest’anno alla quindicesima edizione.

Il “Premio Pagine di Vita”, che si svolgerà l’8 agosto alle ore 20.30, presso il Chiostro San Francesco, quest’anno, vedrà un’importante novità, la presenza, per la prima volta, di un conduttore maschile, Giorgio Specchia, che affiancherà la storica conduttrice Giusy Santomanco e altre due new entry, la giornalista Angela Anglani e Caterina Andriola.

Saranno premiati, un militare e figure legate al mondo dell’arte, della cultura, del giornalismo. Inoltre, verranno consegnati dei premi alla memoria, per artisti scomparsi, che hanno dato lustro alla città di Ostuni.

L’organizzatrice del “Premio Pagine di Vita” Giampiera Quartulli dichiara: «Presentiamo in conferenza stampa, il programma del quindicesimo anno del “Premio Pagine di Vita”, nato dal mio cuore. Ho ideato questo premio perché da quando ero ragazzina non accettavo che la cultura ufficiale premiasse quasi sempre gli stessi personaggi».

Spiega «LiIlo Zaccaria, che a Ostuni conosciamo bene, mi chiamò una domenica per leggere in radio una poesia in vernacolo, scritta da un artista ostunese, sul personaggio ostunese Stefano Quartulli, che era mio nonno. Quella fu la scintilla che mi portò, ad ideare ed organizzare, assieme a Lillo, il programma “Pagine di Vita”, che aveva lo scopo di ricordare quei personaggi straordinari che hanno rappresentato una parte importante della città di Ostuni, ma che il mainstream trascurava, metteva da parte e a volte dimenticava. Successivamente, quasi in maniera naturale, è nato il “Premio Pagine di Vita”, proprio per dare merito e onore al ricordo di personaggi ostunesi straordinari e presenta al pubblico, ogni anno, anche personaggi straordinari del nostro tempo, che con i loro meriti contribuiscono, in ogni settore, alla crescita di Ostuni».

Il vicesindaco Giuseppe Tanzarella sottolinea: «Come amministrazione siamo particolarmente felici e orgogliosi di poter riproporre per la quindicesima edizione “Il Premio Pagine di Vita”. Un programma, un palinsesto organizzato e curato nei minimi dettagli dalla nostra amica Giampiera Quartulli e che si svolgerà, ancora una volta, nel chiostro comunale, all’interno del quale, c’è sempre afflusso turistico notevole. Quindi, il Premio, che celebra la storia della cultura, l’attualità della città di Ostuni, avrà un palcoscenico rilevante che permetterà di raggiungere numerosi spettatori, anche non ostunesi».

Prosegue «La storia di una comunità e le tradizioni devono essere conosciute e devono essere il motivo per costruire qualcosa, per farsi promotori all’interno di un contesto sociale, di un progetto di miglioramento, di proposte e, soprattutto, di partecipazione attiva. Credo che ciò sia un punto di partenza irrinunciabile per chi vuole essere utile alla società e alla propria comunità».

Conclude Tanzarella «Come amministrazione noi siamo a fianco di queste iniziative, riconosciamo la qualità e il rilievo dell’organizzazione, dei relatori e anche delle ricerche che sono alla base nei premi riconosciuti alle personalità di volta in volta invitate».

Il direttore artistico del “Premio Pagine di Vita”, Piero Lapenna, afferma «Ormai sono sei anni che faccio parte di questa meravigliosa “pagina di vita” e sono stato premiato quattro anni fa. Con entusiasmo ho sempre dato il mio supporto. Quest’anno parteciperanno alla serata parecchi cantautori, musicisti del conservatorio».

La co-conduttrice Angela Anglani «Sono emozionata. Siamo alla quindicesima edizione del “Premio Pagine di vita”, che l’anno scorso mi ha visto in veste di premiata e quest’anno come conduttrice».

Sottolinea «Il “Premio Pagine di Vita” rappresenta la cultura ostunese, la tradizione e premia le eccellenze. Vengono valorizzate le competenze in tutti i settori, dal giornalismo, ai militari, all’artigianato e allo spettacolo. Noi siamo prontissimi».

Il conduttore Giorgio Specchia «Per me è sicuramente una grande emozione, un grande onore partecipare al “Premio Pagine di Vita”, per la prima volta come conduttore. Abituato solitamente a quelli che sono i palcoscenici del teatro, seppure in forma amatoriale, mi vedo oggi alla conduzione di questa prestigiosa serata, grazie all’invito di Giampiera Quartulli, alla quale non potevo assolutamente dire di no».

Continua «Questa, per me, sarà una bella avventura, essendo io il primo conduttore maschio in quindici anni di Premio. Sono onorato di essere affiancato da tre meravigliose donne, Angela Anglani, Caterina Andriola e la veterana Giusy Santomanco. L’emozione è forte, spero di essere all’altezza.»

Foto Conferenza Stampa Premio Pagine di Vita.jpeg