Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 9 agosto 2025 alle ore 20:30, nella consueta e suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco (in caso di maltempo si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ostuni), la sedicesima edizione del Premio “Pagine di Vita”, la manifestazione nata in seno all’omonimo programma radiofonico ideato da Giampiera Quartulli, “Pagine di Vita” tra storia e cultura per l’appunto, andato in onda su RadiOstuni e poi, come “Salotto di Pagine di Vita”, sulla pagina Facebook della testata d’informazione locale “Giornale di Puglia”, diretta da Vito Christian Ferri, grazie alla collaborazione del giornalista Daniele Martini, redattore della stessa testata.

Il Premio “Pagine di Vita” torna, dunque, a celebrare le personalità ostunesi più emblematiche, quelle che hanno contribuito e contribuiscono, in maniera discreta e costante, alla crescita culturale, economica e sociale della comunità.

Sul palco l’avvocato Giusy Santomanco Caso, la dott.ssa Caterina Andriola e Giorgio Specchia. Direttore artistico è Piero Lapenna. Vi sarà, inoltre, la presenza di ospiti d’eccezione.

Nove saranno i premiati di questa edizione, sui cui nomi viene mantenuto, come prassi vuole, uno strettissimo riserbo. Tra gli invitati all’atteso e prestigioso evento, il Sindaco Angelo Pomes, e le autorità istituzionali della città.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ostuni Assessorato Cultura e Turismo, conta sul prezioso contributo di numerose associazioni e privati cittadini, diventando con il passare degli anni un evento fortemente rappresentativo della storia e della società ostunese.

L’evento potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook di “Giornale di Puglia” (https://www.facebook.com/GiornalediPuglia/) e “Italia Love Tv” (https://www.facebook.com/italialovetvchannel) e sarà pubblicato poi sul canale YouTube di GdP Italia Love Network (https://www.youtube.com/@gdpitalialovenetwork). La diretta è a cura del giornalista Daniele Martini.