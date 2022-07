Dopo i primi appuntamenti con l’Ostuni Soundtrack Festival, è giunto il momento di Tullio Solenghi che presenterà lo spettacolo dal titolo: “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene”, uno show dedicato a Woody Allen che andrò in scena il 25 luglio 2022 al Chiostro di Palazzo San Francesco alle ore 21.00. l’evento inserito nel festival delle colonne sonore, ha un costo simbolico di 10euro.

Tullio Solenghi rilegge alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble.

Si passa così dai “Racconti Hassidici” alla parodia delle Sacre Scritture tratti da “Saperla Lunga”, allo spassoso “Bestiario” tratto da “Citarsi Addosso”, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo Graucho Max, evocato dalla musica Klezmer. In rapida carrellata si alternano suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre un “montaggio” divertente ed ipnotico.

Una passione che viene da lontano, da quando Solenghi era un ragazzo e nei viaggi in treno che lo portavano a Roma dove sognava il mondo dello spettacolo leggeva i testi di Woody Allen: “Mi faceva morire dal ridere ma per non farmi vedere dagli altri passeggeri mi nascondevo nel bagno del treno dove potevo ridere liberamente. Posso dire di avere un ricordo indimenticabile di me e di Allen in quello spazio anomalo che era la toilette”. Un viaggio tra intelligenza e ironia che vuole essere un omaggio al regista di Manhattan: “Le sue battute sono la linfa per guardare avanti”. E in questo omaggio non poteva mancare la musica jazz, protagonista di tantissimi film di Allen a cominciare da Gershwin, Tommy Dorsey e Dave Brubeck e forti richiami alla musica ebraica.

Il Soundtrack festival proseguirà il 26 luglio al Foro Boario, con l’atteso concerto de Il Volo (info su ticketone.it), chiusura del festival, il 27 luglio alle 21.00 sempre nel Foro Boario con l’Orchestra Filarmonica Pugliese. Media partner dell’evento Radio Enjoy che sostiene gli eventi della New Music Promotion e trasmetterà in diretta l’apertura delle serate del festival con il Radio Live Show, con interviste e contributi da parte dei protagonisti.