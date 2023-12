Otri del Salento, azienda vitivinicola del brindisino, e 40 Are hanno organizzato una serata di festa e di solidarietà il 22 dicembre alle ore 19.00 nella Sala conferenze dell’hotel Nettuno di brindisi, via Angelo Titi n.41.

Nel corso dell’evento, è previsto un momento finalizzato a diffondere e promuovere la storia della vite, la cultura del vino e la sua tradizione millenaria, da sempre radicati sul nostro territorio.

A tal fine, sono stati invitati alcuni noti biologi tra cui il Dott. Maurizio Durini Presidente dell’Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata nonché Responsabile della Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale del Salento, il Dott. Luciano Martucci Consigliere Regionale Dell’Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata Biologo Nutrizionista, il Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi, Dott. Marco Giaimis, Consigliere Regionale Dell’Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata.

Non solo vino, anche solidarietà.

Nel corso della serata, infatti, il Dott. Giuseppe Manca, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale Perrino di Brindisi, presenterà l’iniziativa Invictus Camp, un progetto finalizzato a realizzare il primo campo in Puglia dove i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni che convivono con malattie, anche gravi, possono trascorrere le loro vacanze, in un ambiente sicuro e protetto, con un unico serissimo obiettivo: farli giocare.

L’evento sarà tenuto in collaborazione con l’AIS Puglia (Associazione Italiana Sommelier), la CONFAPI Brindisi, la CGIL Brindisi, il Museo di Storia Naturale del Salento e avrà il sostegno di numerose aziende di “food and beverage” del territorio.

Si ringrazia per la collaborazione resa per la pubblicazione e la divulgazione dell’evento.

Cav. Antonio Giaimis

Direttore Commerciale

Otri del Salento.