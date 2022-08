Mercoledì 10 agosto al beach club Mare Mosso in zona Savelletri a Fasano (Br), in occasione della notte delle stelle, si terrà il party “Ottanta Novanta per una notte” con la partecipazione del cantante Sandy Marton e Nathalie Arts che si esibiranno in un live show durante il quale canteranno i brani più celebri del proprio percorso artistico.

Sandy Marton, pseudonimo di Aleksandar Marton è un cantante croato che, prodotto da Claudio Cecchetto, ebbe un breve periodo di grande popolarità negli anni ottanta in Italia ed in altri paesi europei, come interprete del genere italo-disco, con la hit “People from Ibiza”, successo internazionale datato 1984 e altri singoli ballati e cantati in Italia e all’estero. Da solo, sul palco allestito nel nuovo beach club ricreato a Savalletri, proporrà dal vivo i suoi brani accompagnato, oggi come allora, dalla sua keytar uno strumento musicale elettronico il cui termine inglese è formato dalla sincrasi delle parole inglesi keyboard e guitar.

Allo stesso modo si esibirà Nathalie Arts, cantante di origine olandese, che ha ottenuto notevole successo, divenendo una star del movimento Eurodance, con la hit “Surrender” pubblicata con il gruppo di musica dance The Soundlovers. Con questo progetto nato dall’unione di esponenti di spicco della scena dance come Molella e Phil Jay, ha partecipato ai più importanti show musicali e trasmissioni radio-televisive come il Festivalbar 1999, condotto da Fiorello.

Oltre alla parentesi live, il party Ottanta Novanta per una notte” proporrà il set musicale di alcuni dei dj pugliesi protagonisti proprio di quei decenni. Si alterneranno Sandro Toffi, vera e propria colonna della movida pugliese e del clubbing nazionale, oltre che della radiofonia locale, Tony Loco, Tonio Bonerba e Viviano Bagnardi. Durante la festa saranno mixati tutti i successi più ballati dei due decenni. Ad accompagnare i dj ci sarà il vocalist Malidea.

In pieno spirito anni ‘80 e ’90, sono previste agevolazioni sul ticket di ingresso a chi entrerà nel locale prima di mezzanotte.

Mare mosso – Strada provinciale 90 Torre Canne-Savelletri – Fasano (Br)

Info: 3929111969

Apertura: 22.00