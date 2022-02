Ottima ripartenza di campionato per le ragazze de Il Podio Volley Fasano che in appena un ora di gioco battono il Lavina Group Trani tra le mura amiche del “Salvemini” consolidando la terza posizione in classifica. Gara mai in discussione per le biancazzurre del presidente Renzo Abete, scese in campo con la giusta concentrazione consce delle loro potenzialità e dell’importanza della posta in palio. Di contro un Trani con chiari problemi di tenuta atletica e di concentrazione che raramente ha impensierito le ragazze di coach Adolfo Rampino. “Era importante ricominciare bene senza commettere errori – afferma coach Adolfo Rampino – dopo due mesi di fermo. Abbiamo saputo ben orchestrare in campo grazie anche al rientro del capitano Valeria Cristofaro e solo nel secondo parziale, dopo un break importante a nostro favore, abbiamo pagato dazio con qualche distrazione di troppo, senza mai mettere in pericolo il risultato finale. Dobbiamo presto recuperare il ritmo gara, in vista delle prossime gare che giocheremo in trasferta. Oggi l’obbiettivo era quello di giocare al meglio delle nostre potenzialità che reputo essere al momento al 60% delle nostre capacità. Dal prossimo turno comincia una lunga serie di trasferte dove dobbiamo dare più di quello che siamo riusciti a fare sino ad oggi. È l’unica possibilità che abbiamo per confermare questa posizione di classifica che abbiamo meritatamente conquistato sino ad oggi”.

ll tabellino della gara

Il Podio volley Fasano – Lavinia Group Trani 3-0

(25-17; 25-19; 25-15)

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Panza, Sollecito. All. Rampino

Lavinia Group Trani: D’Ambra, Gagliardi, Lionetti, Di Leo, Ndrionlari, Montenegro, Miranda, Facendola, Romano, Belviso, Cozzolino, Mitoli, Brancale. All. Mazzola

Arbitri: Ingrosso Maria Laura; Peragine Fabrizio

