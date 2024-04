Continua il “magic moment” delle ragazze del Bellaria Padel Brindisi che nel campionato Nazionale di serie B superano il Vicenza Rangers con il punteggio di 3-0.

Una partita giocata nel Bellaria Club Padel di Brindisi e che ha visto ancora una volta una cornice di pubblico incredibile nonostante le condizioni meteo non proprio ideali.

Le ragazze del Bellaria hanno sciorinato una grandissima prestazione di squadra con giocate davvero spettacolari e contro avversarie che hanno lottato su ogni punto per tutte e tre gli incontri disputati.

Nella prima partita Claudia Noemi Cascella è scesa in campo insieme a Valentina Imperio ed hanno vinto il loro match contro la coppia formata dalla Stefani e dalla e Zampolini con un doppio 6-1 che non ammette repliche. Giocate spettacolari ed il talento e l’affiatamento della coppia del Bellaria hanno spesso fatto balzare dalle seggiole i numerosi tifosi presenti. Un risultato mai messo in discussione con un match che è durato meno di un’ora.

Più complicato l’altro incontro che ha visto Flavia Coppola e Marina Garsia sfidare la Stefani e la Conterno. Un primo set equilibrato con le brindisine che non hanno trovato subito il feeling giusto grazie anche alle belle giocate di una Stefani in grande spolvero. Sul 5-4 per Coppola/Garsia le avversarie hanno realizzato il break del 5 pari salvo poi, spinte dal pubblico di casa, portare a casa il primo set con il punteggio di 7-5. Nel secondo parziale le ragazze allenate da coach Salart hanno trovato il ritmo giusto e chiuso la partita con un 6-1 con una strategia di gioco che ha annichilito le avversarie.

Nel terzo match con la vittoria già in tasca sono scese in campo nuovamente Claudia Noemi Cascella che ha fatto coppia con Francesca Pezzillo. Dall’altro lato del campo Vicenza ha schierato la Stefani e la Antolini che però non hanno avuto scampo travolte dalla tenacia della Cascella e dal talento a rete della Pezzillo che hanno giocato un incontro bellissimo sciorinando tutto il meglio dei colpi del padel. Il risultato finale (6-1, 6-2) è stata la logica conseguenza di un incontro a senso unico nonostante la strenua resistenza delle giocatrici ospiti che sono spesso arrivate a giocarsi i games ai vantaggi.

Con questa ennesima vittoria il Bellaria Brindisi conquista matematicamente il secondo posto nel girone ad una giornata dal termine della stagione regolare e si giocherà il primato nello stesso nel prossimo weekend quando affronterà fuori casa il K- Padel Novara.

Un risultato straordinario per la società brindisina che già alla prima esperienza in un campionato nazionale come la serie B realizza il sogno di giocare i playoff per conquistare la serie A.

Queste le dichiarazioni del General Manager Dario Recchia al termine del’incontro contro Vicenza. “E’ stata una bellissima partita dove le nostre ragazze hanno messo impegno e tutto il talento di cui dispongono giocando un padel di altissimo livello. Sono contento sia per le ragazze che ad ogni giornata sono sempre più unite e compatte e per il nostro circolo che in ogni incontro casalingo catapulta l’attenzione su tanti nuovi appassionati e sostenitori. Il padel è uno sport bellissimo ed in forte crescita dove se vedi una sola partita ti appassioni e ti viene subito voglia di giocare. In tal senso la nostra struttura formata da 5 campi coperti e dai tanti istruttori ogni giorno raccoglie nuovi adepti che si trovano a loro agio e si divertono anche grazie ai comfort di cui il circolo dispone.

Sabato prossimo ci giocheremo il primo posto nel girone nella difficilissima trasferta in Piemonte, poi però lavoreremo al meglio per disputare nelle migliori condizioni fisiche e mentali i playoff per l’accesso in serie A che è il frutto dello splendido lavoro del direttore sportivo Francesco Giorgino, del maestro Marc Salart e degli sforzi di natura logistica ed organizzativa di questo club”.

Credit foto Francesco Miglietta

Comunicato Stampa Bellaria Club Brindisi