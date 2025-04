Anche questa volta avremmo voluto parlare di vibora, smash e punti vincenti ed invece, per una volta dovremmo parlare d’altro. E si perchè il match tra il Bellaria Brindisi e Perugia, valevole per la quarta giornata del campionato di serie B femminile di padel, non si è disputato perché la squadra umbra non si è presentata sul campo.

Non sappiamo le motivazioni di tale rinuncia, rimane il rammarico perché la nostra squadra, capolista solitaria nel girone, ha atteso invano l’arrivo delle avversarie.

Nella partita disputata a Perugia il Bellaria si impose con un secco 3-0 dando una dimostrazione di netta superiorità in tutti e tre gli incontri.

Ne abbiamo approfittato per far conoscere ai nostri tifosi Marina Guniart, numero 20 del ranking mondiale che per la prima volta ha vestito la maglia del nostro club. La fortissima atleta spagnola è rimasta entusiasta dell’accoglienza e dell’entusiasmo ricevuto nonostante non abbia potuto far valere sul campo il suo reale potenziale in un incontro ufficiale.

Le ragazze del Bellaria hanno comunque voluto scendere in campo allenandosi tra loro e provando schemi e soluzioni tattiche che potranno tornare utili nel prosieguo del campionato. Il tutto sotto la supervisione del direttore tecnico e maestro Marc Salart e dello staff dirigenziale.

Le atlete del Bellaria hanno sciorinato colpi straordinari facendo impazzire le centinaia di tifosi presenti che hanno applaudito ed apprezzato le giocate di capitan Cascella e compagne.

A fine allenamento giocatrici e tifosi hanno degustato insieme il ricco buffet offerto dal presidente Giorgino con tanto di foto ricordo.

Per la cronaca oltre al 3-0 a tavolino del Bellaria Brindisi vi è stato il successo di Cagliari contro Bologna.

La classifica vede il Bellaria sempre saldamente in testa con 4 vittorie su altrettante partite, Cagliari la segue al secondo posto, poi Bologna e fanalino di coda Perugia ancora a secco di successi.

Il Bellaria è già matematicamente qualificato al turno di successivo e si giocherà nella prossima trasferta del 4 maggio a Cagliari il primato assoluto nel girone.

