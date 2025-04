Partenza con il botto per il Bellaria Padel Brindisi che vince in trasferta la prima partita del campionato nazionale di serie C maschile.

Al Padel Arena di Martignano i ragazzi capitanati dal maestro Marc Salart superano per 2-1 il Padel Arena Lecce grazie ad una prova di collettivo davvero importante.

Nel primo incontro la coppia formata da Fernandez/Trabacca superano agevolmente per 6-2, 6/0 D’Anna/Durante Margiotta mentre nella seconda partita Avantaggiato/Centurion si assicurano il punto vincente con un secco 6-3, 6/1 contro Avantaggiato/Stasi.

Nell’ultimo incontro valido solo per il risultato finale i leccesi Del Vescovi/Ria hanno la meglio sui brindisini Morano/Ricciardi per 7/6, 6/3.

Un risultato importante per il Bellaria Brindisi inserita nel girone 2 della serie C in compagnia oltre che del Lecce anche del MPC Monopoli, Gioventù Granata Nardò, Jpadel Arena Brindisi, Monopoli Padel Motus ed Olimpia Carosino.

La formazione del Bellaria è composta oltre che dal capitano giocatore Marc Salart anche da Fabrizio Avantaggiato, Federico Morano, Cristiano Trabacca, Giorgio My, Matteo Serio, Isra Fernadez, Lucas Centurion, l’under 16 Mattia Ricciardi, Emiliano Novo, Francesco Giorgino e Marco Pagliara.

“Siamo veramente soddisfatti di questo risultato – commenta il presidente del Bellaria Francesco Giorgino – perché partire con una vittoria fuori casa non è mai semplice. Abbiamo allestito una buona squadra che crediamo possa darci grandi soddisfazioni. Del gruppo fanno parte anche tutti i maestri del nostro circolo che ogni giorno lavorano alacremente per far crescere tutto il movimento. Questa vittoria segue quella della squadra femminile di serie B imbattuta nel proprio girone e già matematicamente qualificata per la fase successiva”.

Nella prossima giornata il Bellaria ospiterà il Jpadel Brindisi in un derby cittadino tutto da seguire. Le partite avranno inizio sabato 26 aprile a partire dalle ore 15.00 presso il Bellaria Padel Center di via Appia a Brindisi.

Comunicato Bellaria Padel Brindisi