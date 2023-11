Alla fine a spuntarla è stata la coppia formata dall’avvocato brindisino Diego Rachiero e dalla sua compagna di padel Laura Giuri dopo una finalissima ben orchestrata dalla coppia vincente che ha avuto la meglio contro il duo misto avversario nel quale l’avvocato del foro di Lecce Viviana Labbruzzo ha giocato in coppia con Marco Albanese.

Partecipazione e adrenalina nella nuova sfida dell’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport” di Brindisi all’epilogo del Torneo di padel Avvocati, una nuova e apprezzata idea del sodalizio sportivo presieduto dal maestro Carmine Iaia dedicato ad appassionati di Padel e professionisti della giurisprudenza il cui slogan recitava appunto “Avvocato…scegli il tuo partner” invitando appunto i togati a scegliere il proprio compagno di squadra con cui affrontare il confronto agonistico e provare ad aggiudicarsi i premi spettanti ai primi 4 classificati.

L’evento è rientrato nell’intensa programmazione di appuntamenti sportivi promossi e proposti dall’ASCR “Uniti per lo Sport” per le variegate rappresentanze sociali, una idea che, nel caso specifico, ha mirato a mettere insieme mondi diversi stimolando la passione sportiva e la competitività. Il Torneo misto svoltosi sui campi della Asd “New Sport Padel”, come detto, apre una stagione sportiva carica di iniziative.

“Una giornata fantastica, carica di sport, per la quale mi sento di ringraziare tutti per la partecipazione. Spero davvero di cuore che si siano divertiti tutti quanto me e soprattutto che siano stati bene e abbiano apprezzato la compagnia. – ha dichiarato il maestro Carmine Iaia – Un grande ringraziamento va alla New Sport Padel di Brindisi per la disponibilità e ospitalità, cosí come per la vicinanza del Salento Padel Cup nella persona di Francesco Giorgino e soprattutto alla pazienza di Rosaria Arganese. Gratitudine che estendo anche alla paziente Valeria Ecclesie per regolamento e gironi. Complimenti ai vincitori l’avv. Diego Rachiero e Laura Giuri e ai secondi classificati, la coppia di Lecce, l’avvocatessa Viviana Labbruzzo e Marco Albanese. Le iniziative di Uniti per lo Sport continuano, restate sintonizzati”.

—

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT