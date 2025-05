Un fine settimana di grande padel quello vissuto al Bellaria Padel Center di via Appia dove si sono giocate partite del campionato di serie C maschile e serie B femminile.

Le squadre brindisine hanno dominato i rispettivi incontri e conquistato punti importanti in chiave play off.

Sabato la squadra maschile ha vinto lo spareggio per il primo posto contro Carosino con il punteggio finale di 2-1. La supremazia del Bellaria si è manifestata nei primi due incontri vinti nettamente lasciando un solo game agli avversari. Centurion e Novo hanno portato a casa il primo punto vincendo per 6-0, 6-0 mentre Morano e Fernandez hanno avuto vita facile dei loro avversari con un secco 6-1, 6-0. Nella terza partita – ininfluente per la vittoria finale – la coppia Avantaggiato/Trabacca ha ceduto il passo con il punteggio di 6-4. 6-2 dopo essere stati in vantaggio nel primo set 4-1. Con questa vittoria il Bellaria rimane in testa al proprio girone imbattuti dopo 3 giornate.

Nella sfida domenicale di serie B femminile netta e schiacciante vittoria delle giocatrici del Bellaria contro il Country Club Bologna per 3-0.

Nel primo incontro le siciliane in maglia Bellaria Pezzillo/Garsia vincono agevolmente contro Danieli/Cestarollo per 6-0, 6-1.

Il secondo punto del Bellaria lo vincono la ex numero 1 d’Italia Meccico in compagnia della capitana Cascella che superano le bolognesi Scrinzi/Nadalini per 6-2, 6-0. Più combattuta la partita finale che ha visto prevalere le “bellariane” Coppola/Perrone per 7-6, 6/3 contro la coppia numero uno avversaria formata da Scrinzi e Danieli.

Con questa straordinaria vittoria le ragazze allenate dal maestro Marc Salart chiudono a punteggio pieno il proprio girone e si preparano ad affrontare i playoff per accedere in serie A che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno.

“E’ stato un weekend davvero positivo per il nostro circolo – dichiara soddisfatto il presidente del Bellaria Francesco Giorgino – con due prestigiose vittorie sia nella serie C maschile che nella B femminile. Il nostro club è stato preso letteralmente d’assalto dai soci e dai tifosi che hanno potuto ammirare le gesta dei nostri atleti. Ora arriva la parte più delicata dei vari tornei dove ci giocheremo tanto. Giocatori e staff stanno prodigando un grande sforzo per centrare gli obiettivi di inizio stagione ma bisogna rimanere uniti e concentrati sino alla fine”.

Comunicato stampa Bellaria Padel Brindisi