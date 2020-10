I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 59enne e suo figlio 28enne, di Brindisi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 113 grammi di marijuana, 0,3 grammi di hashish, una pianta di cannabis indica dell’altezza di circa 50 cm posta a dimora in un vaso sul balcone dell’abitazione, nonché vario materiale utile per il confezionamento e la somma contante di 120 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati posti in libertà.