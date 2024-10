l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento autunnale della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi”, con “Fondazione Tonino Di Giulio” e “Brindisi città che legge”

Avremo il piacere di presentare il libro “RUGGERO FLORES DA BRINDISI” di Giancarlo Perri, nella serata di Venerdì 18 settembre ore 17:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie).

IL LIBRO: Ruggero Flores, il brindisino, è un personaggio storico singolare nonché enigmatico e per molti aspetti controverso, avvolto in un alone di mistero che aleggia intorno alla sua balda figura che lo rende quasi leggendario. Ruggero Flores nacque a Brindisi nel 1267. Fin da giovanissimo fu un espertissimo uomo di mare e presto divenne un abile capitano di nave, comandante, con poco più di vent’anni, di una delle più grandi navi che solcavano il Mediterraneo a fine secolo XIII. Oltre alla carriera marinara, la carriera militare di Ruggero Flores fu anch’essa meteorica: viceammiraglio della flotta del regno di Sicilia e Megaduca – ammiraglio gran comandante della flotta – dell’impero bizantino.

E fu, soprattutto, indiscusso e carismatico comandante di un esercito plurietnico divenuto sotto di lui, di fatto, invincibile.

L’AUTORE: Nato a Brindisi. Si laurea in ingegneria mineraria al politecnico di Torino. Insegna “Progettazione di gallerie” presso l’Università Centrale del Venezuela a Caracas. Ha progettato e costruito in varie parti del mondo. È stato incluso fra i Pugliesi illustri nel mondo. Appassionato studioso della storia di Brindisi ha scritto diversi libri e articoli per diffondere in tutto il mondo la storia della sua città.

Introduce: Anna Consales, Giornalista

Dialogherà con l’autore: Giacomo Carito, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi e Socio Brindisi e le Antiche Strade

Intervengono: Raffaella Argentieri, Presidente Fondazione Tonino Di Giulio e Giancarlo Perri, Autore del libro.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

