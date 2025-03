Continua, nel segno della promozione della lettura, la collaborazione tra Feltrinelli Point Brindisi e l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.

Le due realtà attive nel panorama culturale della città di Brindisi, propongono per sabato 15 marzo alle ore 18:30, la presentazione del nuovo libro “CARALUCE – ATLANTE DEI PAESI INVISIBILI” dell’autore FRANCO ARMINIO, edito da Rizzoli. Un appuntamento speciale nell’ambito della rassegna Pagine Erranti e Brindisi città che legge.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini n°35, Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano) e verrà introdotto dalla giornalista Maria Di Filippo.

Il Libro: La realtà non ha confini. Ci sono vie di fuga ovunque: la via del cielo, la via di un bacio, la via che segue il volo di una mosca. La via misteriosa che conduce agli universi intorno al nostro.

I paesi invisibili di questo Atlante nascono ai confini del mondo che conosciamo, impercettibili strappi che raccontano la letizia e la bontà dell’immaginazione, e che rispondono a un bisogno profondo, una fame di spazi dove sentirsi attraversati dalla scossa della fantasia. Accade, in queste pagine, di trovarsi in un paese dove si accendono sigarette con i lampi oppure in un paese poggiato su una mandria di cavalli o in uno sbadiglio. Non c’è un solo paese in cui non vorremmo abitare almeno un giorno, contenti di dimenticare per un attimo la mestizia del tempo presente, delle cose inchiodate a un realismo malato, che relega l’immaginazione tra i giochi senza conseguenze. È lo scatto nell’impensato, invece, a darci lo slancio per andare avanti. Andiamo a cercare paesi e paesaggi, quelli che ci sono e quelli che solo lo stupore può trovare.

L’Autore: Franco Arminio (1960) è un poeta, documentarista e scrittore campano, salito alla ribalta per i suoi scritti sulla “paesologia”, ovvero un modo nuovo di guardare alle zone disabitate o ai piccoli paesi che lentamente e inesorabilmente si stanno spopolando, a favore di agglomerati urbani più grandi.

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie