L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna Pagine Erranti in collaborazione con Brindisi città che legge.

L’incontro si terrà lunedì 11 settembre ore 19:00, presso la Terrazza dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35, dove avremo il piacere di presentare “Nessuno Bacia Biancaneve” di Gianluigi Cosi, editore il Raggio verde.

Il Libro: I versi racchiusi nel libro “Nessuno bacia Biancaneve” , edito da Il raggio verde, sono componimenti nati durante il lockdown, dalla passione di Gianluigi Cosi per la scrittura, non solo in campo musicale. Quel che ne esce fuori è come scrive Raffaele Polo nella presentazione «la sua visione del mondo che ci circonda, una visione piena di speranza e di stupore, che rigetta in toto le brutture e le cose negative, convinto più che mai che la bellezza ci salverà. E lo fa con garbo, sfiorando una chiara vena ‘naif’ che, peraltro, sa gestire benissimo, allontanando ogni sia pur minimo accenno alla pedanteria o allo scontato lamentarsi dei tempi presenti, pieni di problematiche e di ‘Covid’. Ecco, nel mondo poetico di Cosi si intuisce come sia la presenza esorbitante di una pandemia a limitare le più elementari azioni del genere umano, come può essere l’abbraccio, il bacio, lo stare assieme.

Dialogherà con l’autore: Marco Greco di RadiazioniCult Musica Poesia Resistenza

Accompagnamento musicale a cura di: Fabio Masi e Silvia La Grotta

Letture a cura di: Sabrina Cordella

Biografia autore: Gianluigi Cosi, brindisino, cantautore, fondatore dei Rinoplastici una tribute band dedicata a Rino Gaetano. Esordisce nel 2015 con il libro “Betta Caretta e gli amici della macchia” (Il Raggio Verde edizioni), menzione di merito alla Fiabastrocca 2016. Nel 2017 scrive “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla”” e nel 2019 “Iole Girasole e i prati in fiore” (Il Raggio Verde edizioni). Dai libri sono nati gli spettacoli teatrali in collaborazione con Paola Giglio con musiche originali.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

In caso maltempo l’evento si terrà presso la Sala Conferenze.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie