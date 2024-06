L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere”, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in sinergia con “Brindisi città che legge”, la Casa di Quartiere Minimus e di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi.

L’incontro si terrà sabato 22 giugno ore 18:30, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “LA MIA APPIA…LA VOSTRA” di RENATO STEFANELLI, in occasione dell’ APPIA WEEK.

Il libro: Ho fatto l’Appia Antica da Roma a Brindisi a piedi, da solo, dal 23 aprile al 21 maggio 2022. Questo libro è ciò che mi è rimasto dentro dopo aver lasciato sedimentare alcuni mesi l’eccitazione e l’adrenalina che, per un po’ di tempo dopo il ritorno, erano troppo grandi. L’ho scritto per me, ma anche per condividere lo stupore che nasce ogni giorno di cammino sulla Regina Viarum con chi non può, o crede di non potere, farla con le proprie gambe. Stupore è la parola adatta, vedrete: d’altra parte uno dei personaggi che più lasciarono il segno su buona parte delle regioni attraversate dall’Appia fu Federico II, lo Stupor Mundi. Se sentirete il rumore dei miei passi, il fruscio del grano sui pantaloni, il gorgoglio dell’acqua dei torrenti che attraverso, il soffiare del vento, il mio fiatone, la mia voce e quella delle persone che incontro avrò raggiunto il mio scopo. Ancor più se vi verrà voglia di farla davvero… All’inizio di ogni giornata troverete una piccola schermata del tragitto, per avere una vaga idea di dove siamo. Buona camminata!

L’Autore, Renato Stefanelli, nasce a Treviso nel ’55. Inizialmente pilota militare, diventa poi comandante Alitalia e infine termina la carriera in AeroLogic, del gruppo Lufthansa. Questa è la sua opera d’esordio come autore.

Dialogherà con l’autore: Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti, Segretario a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e resp. Cammini e Itinerari Culturali.

Previsti interventi da parte dei partner.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero.

