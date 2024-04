L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e la Casa di Quartiere Minimus.

L’appuntamento è inserito calendario del Maggio dei libri 2024 – Brindisi, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la lettura e delle attività del Nodo Galattica Brindisi, per le Politiche Giovanili della regione Puglia.

L’incontro si terrà venerdì 3 maggio ore 18:30, presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “CAMMINI A SUD” di ANTONIO CORVINO.

Il libro è un’opera che si inserisce nel filone della riscoperta dei luoghi e delle loro stratificazioni culturali. Una domanda si pone. È solo un’opera di riscoperta, nata dal piacere dell’autore, o anche un tentativo di valorizzazione dei luoghi?

Camminare è anche un modo di vedere il mondo e di pensare, lo ha detto e fatto Aristotele nel suo Peripato che era un luogo circoscritto, mentre molti camminatori attraversano lunghi itinerari impervi, scoscesi, a tratti inospitali e sorprendenti, scoprendo e sperimentando nuove traiettorie e regalandoci quello stupore attraverso la parola scritta.

L’Autore, Antonio Corvino, di origini pugliesi, napoletano di formazione è un saggista ed economista. Appassionato degli antichi cammini nelle terre di mezzo, cultore di arte e dedito alla scrittura, esordisce con questo volume come narratore. Sulla rivista Politica Meridionalista ha pubblicato numerosi saggi sui cammini e le terre di mezzo come orizzonti per combattere lo spopolamento e l’abbandono dei territori interni.

Dialogherà con l’autore Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti e Responsabile Cammini e Itinerari Culturali.

Durante la presentazione verrà proiettato il video-documentario “Far Est” girato dal giovane regista Tancredi Di Paola nell’ambito dell’Interreg TheRoute_Net, ad allietare l’evento il commento musicale del prof. Gaetano Leone del Liceo Artistico-Musicale Giustino-Durano.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie