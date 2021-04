Una palestra di Brindisi continuava ad essere aperta nonostante i divieti.

E’ cosi è scattata la sanzione di 400 euro e la sospensione.

E’ accaduto ieri, quando la Polizia Locale di Brindisi, insieme al personale ispettivo del dipartimento di prevenzione dell’Asl Br1, ha eseguito una serie di controlli presso alcune palestre di Brindisi, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19.

Dai controlli è risultato che in una di queste avveniva l’accesso e l’allenamento amatoriale di alcune persone. Non avendo dunque osservato la sospensione dell’attività e quindi violando le disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021, il gestore è stato sanzionato con un importo di 400 euro, oltre a ricevere un’ordinanza prefettizia di sospensione dell’attività, da cinque a 30 giorni da scontare alla ripresa degli allenamenti.

In altre due palestre gli agenti hanno verificato che erano in corso allenamenti solo da parte di atleti iscritti a campionati di interesse nazionale, allenamenti quindi consentiti dalla disciplina in materia. Tali controlli proseguiranno nei prossimi giorni.