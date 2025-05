Si è conclusa domenica 25 maggio la quarta edizione del Palio Urbano di Sant’Elia, l’unico d’Italia, che ha trasformato il quartiere brindisino in un laboratorio a cielo aperto di sport, arte, inclusione e cittadinanza attiva. La quarta edizione ha visto la vittoria della contrada del Pavone e la partecipazione entusiasta di centinaia di persone fra residenti, associazioni, scuole e volontari, confermando il successo di un modello di rigenerazione urbana fondato sulla creatività e sul coinvolgimento diretto della comunità che, oggi, vive il Palio come una vera e propria tradizione locale. È significativo e in linea con lo spirito del Palio, evidenziare che ogni edizione sia stata vinta da una contrada diversa: 2022 Fenice, 2023 Lucertola, 2024 Delfino.

L’evento ha preso il via nella giornata del 17 maggio con una colorata ciclopasseggiata organizzata in collaborazione con l’aps “Casa della Bicicletta”, per le vie del quartiere anticipando l’inizio ufficiale del Palio, in programma dal 23 al 25 maggio. Durante le tre giornate, le contrade in gara – Pavone, Lucertola, Fenice e Delfino – si sono sfidate in tornei sportivi, laboratori creativi, sfide culinarie e momenti di convivialità, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. Il Palio promuove attivamente valori come l’inclusione, il fair play e il senso di appartenenza al quartiere e alla città.

Tra le novità di quest’anno, la collaborazione con il maestro cartapestaio putignanese Deni Bianco che ha realizzato i cinque carri artistici rappresentativi delle contrade e del quartiere, arricchendo la parata inaugurale del 23 maggio con opere di straordinaria bellezza.

All’interno del programma, si è tenuto anche il Festival delle Comunità Educanti, appuntamento che ha portato un prezioso spazio di riflessione condivisa tra educatori, cittadini attivi, operatori sociali e istituzioni provenienti da diverse città italiane. Il festival ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale come: Gianluca Cantisani (presidente Movimento di Volontariato Italiano), Natalia Pane (Calciosociale Roma), Andrea Mori (fondatore della Libera Università del Gioco), Anastasia Luceri (arte terapeuta e referente di Legami di comunità, esperta di welfare culturale e politiche giovanili), Miriangela Sardella (referente dell’associazione di educazione in natura Casalaboratorio degli Urri), Teresa Panunzio (docente referente del progetto Scuole Aperte Partecipate in Rete presso l’IC Sant’Elia Commenda), Massimo Ciglio (dirigente dell’I.C. Santo Spirito di Cosenza) e gli operatori che collaborano con lui nel progetto Scuole Aperte e Partecipate in Rete. Gli ospiti hanno condiviso esperienze e riflessioni sull’attualità, sottolineando anche il valore dell’impegno che ogni realtà coinvolta investe per migliorare il contesto in cui vive. Forte la vicinanza tra i principi del Palio di Sant’Elia e quelli del Calciosociale (www.calciosociale.it) in cui la vittoria è data oltre che dai punteggi assegnati nelle varie sfide anche dai valori che pongono al centro il vivere civile e il rispetto della comunità, la partecipazione attiva, la riqualificazione, la crescita sociale e culturale del quartiere.

Il Palio di Sant’Elia, come da tradizione, si è concluso con la cena sociale di comunità e la premiazione finale, celebrando non solo i vincitori delle varie sfide, ma l’intera comunità che ha reso possibile questo evento unico nel suo genere.

L’iniziativa rientra nelle azioni dei progetti “Non solo periferia” e “Scuole Aperte e Partecipate in rete” selezionati da Con i Bambini nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, “Sant’Elia Malatìa – Scuola Popolare di Teatro e arti urbane, finanziato da Puglia Culture nell’ambito del programma di Welfare Culturale del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. I progetti si avvalgono della fitta rete di partner all’interno della cooperativa Legami di Comunità tra i quali: la cooperativa sociale ImmaginAbile, Acli Brindisi, l’ASD Appia Rugby Puglia, l’Istituto Comprensivo Sant’Elia Commenda, le Parrocchie San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore. Con il supporto di Arca Nord Salento e Arti Puglia nell’ambito della misura “Luoghi Comuni”.

Per rivivere i momenti salienti dell’edizione 2025, è possibile visitare i canali social ufficiali del Palio di Sant’Elia.

Info su: www.santeliabrindisi.it | Tel: +39 340 269 1636 | email: portineria@legamidicomunita-br.it